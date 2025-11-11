У Німеччині було уже понад 1000 випадків з невідомими БпЛА, винуватців досі не знайшли, – WSJ

Невідомі дрони уже тривалий час тероризують Європу. Лише у Німеччині було зафіксовано уже понад тисячу таких випадків.

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на The Wall Street Journal.

Що відомо про невідомі дрони у Німеччині?

У 2025 році в Німеччині зафіксовано Значне зростання інцидентів із несанкціонованим використанням безпілотників розпочалося саме у 2025 році.

Відтоді федеральне відомство кримінальної поліції Німеччини зареєструвало більше ніж 1000 таких інцидентів. У середньому це приблизно 3 випадки на день.

Тепер звіти про появу дронів тепер з'являються не щокварталу, а раз на два тижні.

Німецькі спецслужби розповідають, що йдеться як про невеликі комерційні дрони, так і групи великих безпілотників.

Попри усі заходи та моніторинг, досі не встановлені особи, які цим займаються. Більшість випадків нерозкриті та містяться у закритих звітах.

