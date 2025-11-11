У Німеччині було уже понад 1000 випадків з невідомими БпЛА, винуватців досі не знайшли, – WSJ
- У Німеччині зафіксовано понад 1000 інцидентів з невідомими дронами, що становить приблизно 3 випадки на день.
- Інциденти включають як невеликі комерційні дрони, так і великі групи безпілотників; особи, які ними керують, досі не встановлені.
Невідомі дрони уже тривалий час тероризують Європу. Лише у Німеччині було зафіксовано уже понад тисячу таких випадків.
Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на The Wall Street Journal.
Що відомо про невідомі дрони у Німеччині?
У 2025 році в Німеччині зафіксовано Значне зростання інцидентів із несанкціонованим використанням безпілотників розпочалося саме у 2025 році.
Відтоді федеральне відомство кримінальної поліції Німеччини зареєструвало більше ніж 1000 таких інцидентів. У середньому це приблизно 3 випадки на день.
Тепер звіти про появу дронів тепер з'являються не щокварталу, а раз на два тижні.
Німецькі спецслужби розповідають, що йдеться як про невеликі комерційні дрони, так і групи великих безпілотників.
Попри усі заходи та моніторинг, досі не встановлені особи, які цим займаються. Більшість випадків нерозкриті та містяться у закритих звітах.
Дрони над Європою: останні новини
Припускають, що за дроновими провокаціями стоїть Росія, а саме служба зовнішньої розвідки Росії під керівництвом Сергія Наришкіна.
У 2025 році було порушено повітряний простір щонайменше 9 європейських країн. Серед них Фінляндія, Норвегія, Данія, Естонія, Литва, Латвія, Польща, Румунія та Молдова.
Останні із таких випадів були 6 листопада, коли дрони помітили в районі аеропорту Гетеборг-Ландветтер у Швеції, та 9 листопада, коли безпілотники зафіксували над атомною електростанцією в Бельгії.