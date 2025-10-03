Международный аэропорт Мюнхена оказался в эпицентре масштабного инцидента из-за появления дронов в запрещенной авиационной зоне. Это произошло поздно вечером 2 октября.

Когда БпЛА начали замечать, диспетчеры вынуждены были останавливать работу. 24 Канал со ссылкой на Reuters расскажет об этом подробнее.

БпЛА заметили над Мюнхеном: что известно об инциденте?

Вечером 2 октября возле аэропорта в немецком городе Мюнхен заметили неизвестные беспилотники. Из-за многочисленных сообщений о таких объектах над аэропортом диспетчеры вынуждены были постепенно ограничить полеты, а после 22:18 по местному времени даже полностью приостановить все работы в аэропорту.

В заявлении руководства аэропорта говорится, что "опасная ситуация" заставила отменить 17 рейсов. Оттого пострадали почти 3000 пассажиров. 15 самолетов на прибытие вынуждены были направляться в альтернативные аэропорты в Штутгарт, Нюрнберг, Вену и Франкфурт.

Обратите внимание: для второго по пассажиропотоку аэропорта Германии инцидент, как пишет AeroNews Journal, стал одним из самых масштабных неплановых закрытий за последние годы.

Инцидент с дронами в Мюнхене: какой контекст?