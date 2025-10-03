Міжнародний аеропорт Мюнхена опинився в епіцентрі масштабного інциденту через появу дронів у забороненій авіаційній зоні. Це сталося пізно ввечері 2 жовтня.

Коли БпЛА почали помічати, диспетчери вимушені були зупиняти роботу. 24 Канал із посиланням на Reuters розповість про це докладніше.

Дивіться також Путін пожартував, що "більше не запускатиме дрони до Данії" і цинічно порівняв інциденти з НЛО

БпЛА помітили над Мюнхеном: що відомо про інцидент?

Увечері 2 жовтня біля аеропорту у німецькому місті Мюнхен помітили невідомі безпілотники. Через численні повідомлення про такі об'єкти над летовищем диспетчери змушені були поступово обмежити польоти, а після 22:18 за місцевим часом навіть повністю призупинити всі роботи в аеропорту.

У заяві керівництва аеропорту мовиться, що "небезпечна ситуація" змусила скасувати 17 рейсів. Відтак постраждали майже 3000 пасажирів. 15 літаків на прибуття змушені були прямувати до альтернативних аеропортів у Штутгарт, Нюрнберг, Відень та Франкфурт.

Зверніть увагу: для другого за пасажиропотоком аеропорту Німеччини інцидент, як пише AeroNews Journal, став одним із наймасштабніших непланових закриттів за останні роки.

Інцидент із дронами у Мюнхені: який контекст?