Наразі триває масштабна поліцейська операція. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Spiegel.

Читайте також На популярному курорті Іспанії почали діяти нові туристичні правила

Чому в Мюнхені призупинили Октоберфест?

У середу вранці під час великої операції поліції в палаючому будинку в Мюнхені було знайдено вибухівку. Для її знешкодження залучили спеціальні підрозділи. Повідомляли також про загиблу людину та про ймовірну стрілянину.

Зараз поліція перевіряє можливий зв’язок цих подій з Октоберфестом.

Можливі зв'язки з іншими місцями в Мюнхені перевіряються, серед них і з Терезієнвізе (площа, де проводять фестиваль)",

– повідомила поліція у X.

Поліція додала, що з цієї причини відкриття фестивального майданчика затримується.

За даними Süddeutsche Zeitung, мер міста Дітер Райтер заявив про підтверджену загрозу вибуху" Він сказав, що "ми не можемо ризикувати і відкривати Октоберфест". За інформацією міської влади, територія фестивалю залишатиметься закритою щонайменше до 17:00.

Поліція оголосила евакуацію в радіусі 200 метрів навколо будівлі, що палає, мешканців попросили залишити домівки. Також була закрита середня школа. За словами представника пожежної служби, на місці працювало близько 100 вогнеборців.

Що відомо про Октоберфест?

Октоберфест, який вважається найбільшим пивним фестивалем у світі, відбудеться з 20 вересня по 5 жовтня 2025 року. Цей щорічний захід, який має багату історію, починаючи з 1810 року, приваблює близько 6 мільйонів відвідувачів.

Відвідувачі фестивалю можуть насолодитися вибором пива виключно з мюнхенських і баварських пивоварень, яке подається у великих наметах "Лузі Терези". Окрім пива, можна поласувати різноманітними місцевими делікатесами, вдягнувши при цьому традиційне баварське вбрання.

Фестиваль є не лише культурною подією – він також робить значний внесок у німецьку економіку. Щорічно захід приносить в середньому 1 мільярд євро.