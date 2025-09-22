В Польше снова обнаружили несколько объектов, похожих на обломки дронов. Они были найдены 21 сентября на двух разных локациях страны.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Управление полиции воеводства Радомского воеводства.

Что известно о найденных обломках в Польше?

По данным местной полиции, первый объект около 9 часов утра 21 сентября заметили грибники в лесу неподалеку Водина Седльцовского повета. Обломки находились в километре от ближайших зданий.

Другой объект "похожий на дрон" примерно в то же время нашел мужчина в лесу в Белогорском уезде возле Белой Горы.

Расстояние до ближайших зданий в населенном Белая Гора составляет примерно 6 километров. Полицейские взяли под охрану объект и место его находки,

– заявили правоохранители.

Полиция также сообщила о происшествии другие ответственные службы, в частности военную жандармерию и прокуроров из прокуратур в Груйце и Седльцах.

Что известно о дронах в Польше?