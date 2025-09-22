В Польше на двух локациях обнаружили несколько новых обломков дронов
- В Польше 21 сентября обнаружили обломки дронов на двух разных локациях.
- Первый объект нашли грибники в лесу возле Водина, а второй – возле Белой Горы.
В Польше снова обнаружили несколько объектов, похожих на обломки дронов. Они были найдены 21 сентября на двух разных локациях страны.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Управление полиции воеводства Радомского воеводства.
Что известно о найденных обломках в Польше?
По данным местной полиции, первый объект около 9 часов утра 21 сентября заметили грибники в лесу неподалеку Водина Седльцовского повета. Обломки находились в километре от ближайших зданий.
Другой объект "похожий на дрон" примерно в то же время нашел мужчина в лесу в Белогорском уезде возле Белой Горы.
Расстояние до ближайших зданий в населенном Белая Гора составляет примерно 6 километров. Полицейские взяли под охрану объект и место его находки,
– заявили правоохранители.
Полиция также сообщила о происшествии другие ответственные службы, в частности военную жандармерию и прокуроров из прокуратур в Груйце и Седльцах.
Что известно о дронах в Польше?
Во время массированной атаки России на Украину 10 сентября несколько БпЛА нарушили воздушное пространство Польши. Там военные поднимали авиацию, временно закрывали некоторые аэропорты и впервые противодействовали дронам.
20 сентября в гмине Корше Ваминско-Мазурского воеводства в Польше среди поля обнаружили предмет, похожий на дрон. Он упал в 50 метрах от жилых домов.
Для противодействия атаке Польша привлекла истребители F-16 и F-35, а также самолеты радиолокационного обнаружения. Это произошло из-за отсутствия опыта перехвата таких воздушных целей.
Руководитель департамента Dronarium Academy Дмитрий Следюк объяснил в эфире 24 Канала, что реакция польских военных была стандартным сценарием работы ПВО, поэтому они действовали, как нужно.