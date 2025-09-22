У Польщі знову виявили кілька об'єктів, схожих на уламки дронів. Вони були знайдені 21 вересня на двох різних локаціях країни.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Управління поліції воєводства Радомського.

Що відомо про знайдені уламки в Польщі?

За даними місцевої поліції, перший об'єкт близько 9-ї години ранку 21 вересня помітили грибники в лісі неподалік Водина Седльцівського повіту. Уламки знаходились за кілометр від найближчих будівель.

Інший об'єкт "схожий на дрон" приблизно в той самий час знайшов чоловік у лісі в Білогірському повіті біля Білої Гори.

Відстань до найближчих будівель у населеному Біла Гора становить приблизно 6 кілометрів. Поліцейські взяли під охорону об'єкт і місце його знахідки,

– заявили правоохоронці.

Поліція також повідомила про подію інші відповідальні служби, зокрема військову жандармерію та прокурорів з прокуратур у Груйці та Седльцях.

Що відомо про дрони в Польщі?