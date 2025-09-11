В ночь на 10 сентября российские беспилотники нарушили воздушное пространство Польши. По данным СМИ, часть из этих дронов двигались по траектории к аэропорту "Жешув-Ясенка", где обустроен логистический центр для помощи Украине.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на расследование Welt и Spiegel.

Куда летели российские дроны?

По данным Spiegel , в НАТО предполагают, что по меньшей мере пять российских дронов ночью 10 сентября были направлены на логистический центр в Жешуве.

Между тем Welt сообщает, что три беспилотника были сбиты голландскими истребителями F-35, а еще два разбились "непонятным образом".

Сейчас мы предполагаем, что беспилотники, вероятнее всего, намеренно вошли в воздушное пространство НАТО,

– сказал изданию высокопоставленный офицер НАТО.

В интервью Welt он отметил, что всего от 22 до 25 дронов нарушили польское воздушное пространство.

Само количество дронов делает совпадение маловероятным,

– добавил офицер.

По словам журналистов, вторжение российских беспилотников в Польшу является "крупнейшим инцидентом в сфере безопасности в НАТО за последние десятилетия".

СМИ также сообщают, что утром 10 сентября российские беспилотники вторглись на территорию еще одной страны НАТО – Литвы. В Альянсе предполагают, что это был способ проверить реакцию – узнать, насколько быстро НАТО реагирует и какие меры использует для противодействия дронам.

Что известно о беспилотниках в Польше?