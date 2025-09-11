Укр Рус
11 вересня, 19:42
Російські безпілотники в Польщі могли летіти до логістичного центру для України, – ЗМІ

Поліна Буянова
Основні тези
  • Російські безпілотники порушили повітряний простір Польщі в ніч на 10 вересня, рухаючись до логістичного центру в аеропорту "Ряшів-Ясенка".
  • НАТО припускає, що від 22 до 25 дронів навмисно увійшли в повітряний простір Альянсу, причому три були збиті голландськими винищувачами F-35.

В ніч на 10 вересня російські безпілотники порушили повітряний простір Польщі. За даними ЗМІ, частина з цих дронів рухалися за траєкторією до аеропорту "Ряшів-Ясенка", де облаштований логістичний центр для допомоги Україні.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на розслідування Welt та Spiegel.

Куди летіли російські дрони?

За даними Spiegel, у НАТО припускають, що щонайменше п'ять російських дронів вночі 10 вересня були спрямовані на логістичний центр у Ряшеві.

Тим часом Welt повідомляє, що три безпілотники були збиті голландськими винищувачами F-35, а ще два розбилися "незрозумілим чином".

Наразі ми припускаємо, що безпілотники, найімовірніше, навмисно увійшли в повітряний простір НАТО, 
– сказав виданню високопоставлений офіцер НАТО.

В інтерв'ю Welt він наголосив, що загалом від 22 до 25 дронів порушили польський повітряний простір.

Сама кількість дронів робить збіг малоймовірним, 
– додав офіцер.

За словами журналістів, вторгнення російських безпілотників до Польщі є "найбільшим інцидентом у сфері безпеки в НАТО за останні десятиліття".

ЗМІ також повідомляють, що зранку 10 вересня російські безпілотники вторглися на територію ще однієї країни НАТО – Литви. В Альянсі припускають, що це був спосіб перевірити реакцію – дізнатися, наскільки швидко НАТО реагує та які заходи використовує для протидії дронам.

Що відомо про безпілотники в Польщі?

  • В ніч на 10 вересня під час атаки по Україні на територію Польщі залетіли російські "Шахеди". В Оперативному командуванні Збройних сил Польщі заявили, що ці порушення повітряного простору були "безпрецедентними".
     

  • Через ворожі безпілотники Польща закривала кілька аеропортів, включаючи Варшавський міжнародний аеропорт. Такий крок пояснили "незапланованою військовою діяльністю, пов'язаною із забезпеченням державної безпеки".
     

  • Згодом Володимир Зеленський заявив, що Польща готова направити своїх військових до України, аби ті переймали досвід у боротьбі з дронами. За словами президента, Україна відкрита до надання підтримки союзникам.