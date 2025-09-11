Російські безпілотники в Польщі могли летіти до логістичного центру для України, – ЗМІ
- Російські безпілотники порушили повітряний простір Польщі в ніч на 10 вересня, рухаючись до логістичного центру в аеропорту "Ряшів-Ясенка".
- НАТО припускає, що від 22 до 25 дронів навмисно увійшли в повітряний простір Альянсу, причому три були збиті голландськими винищувачами F-35.
В ніч на 10 вересня російські безпілотники порушили повітряний простір Польщі. За даними ЗМІ, частина з цих дронів рухалися за траєкторією до аеропорту "Ряшів-Ясенка", де облаштований логістичний центр для допомоги Україні.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на розслідування Welt та Spiegel.
Куди летіли російські дрони?
За даними Spiegel, у НАТО припускають, що щонайменше п'ять російських дронів вночі 10 вересня були спрямовані на логістичний центр у Ряшеві.
Тим часом Welt повідомляє, що три безпілотники були збиті голландськими винищувачами F-35, а ще два розбилися "незрозумілим чином".
Наразі ми припускаємо, що безпілотники, найімовірніше, навмисно увійшли в повітряний простір НАТО,
– сказав виданню високопоставлений офіцер НАТО.
В інтерв'ю Welt він наголосив, що загалом від 22 до 25 дронів порушили польський повітряний простір.
Сама кількість дронів робить збіг малоймовірним,
– додав офіцер.
За словами журналістів, вторгнення російських безпілотників до Польщі є "найбільшим інцидентом у сфері безпеки в НАТО за останні десятиліття".
ЗМІ також повідомляють, що зранку 10 вересня російські безпілотники вторглися на територію ще однієї країни НАТО – Литви. В Альянсі припускають, що це був спосіб перевірити реакцію – дізнатися, наскільки швидко НАТО реагує та які заходи використовує для протидії дронам.
Що відомо про безпілотники в Польщі?
В ніч на 10 вересня під час атаки по Україні на територію Польщі залетіли російські "Шахеди". В Оперативному командуванні Збройних сил Польщі заявили, що ці порушення повітряного простору були "безпрецедентними".
Через ворожі безпілотники Польща закривала кілька аеропортів, включаючи Варшавський міжнародний аеропорт. Такий крок пояснили "незапланованою військовою діяльністю, пов'язаною із забезпеченням державної безпеки".
Згодом Володимир Зеленський заявив, що Польща готова направити своїх військових до України, аби ті переймали досвід у боротьбі з дронами. За словами президента, Україна відкрита до надання підтримки союзникам.