В ніч на 10 вересня російські безпілотники порушили повітряний простір Польщі. За даними ЗМІ, частина з цих дронів рухалися за траєкторією до аеропорту "Ряшів-Ясенка", де облаштований логістичний центр для допомоги Україні.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на розслідування Welt та Spiegel.

Читайте також Може бути частиною великої стратегії: у NYT прокоментували атаки Росії на країни НАТО

Куди летіли російські дрони?

За даними Spiegel , у НАТО припускають, що щонайменше п'ять російських дронів вночі 10 вересня були спрямовані на логістичний центр у Ряшеві.

Тим часом Welt повідомляє, що три безпілотники були збиті голландськими винищувачами F-35, а ще два розбилися "незрозумілим чином".

Наразі ми припускаємо, що безпілотники, найімовірніше, навмисно увійшли в повітряний простір НАТО,

– сказав виданню високопоставлений офіцер НАТО.

В інтерв'ю Welt він наголосив, що загалом від 22 до 25 дронів порушили польський повітряний простір.

Сама кількість дронів робить збіг малоймовірним,

– додав офіцер.

За словами журналістів, вторгнення російських безпілотників до Польщі є "найбільшим інцидентом у сфері безпеки в НАТО за останні десятиліття".

ЗМІ також повідомляють, що зранку 10 вересня російські безпілотники вторглися на територію ще однієї країни НАТО – Литви. В Альянсі припускають, що це був спосіб перевірити реакцію – дізнатися, наскільки швидко НАТО реагує та які заходи використовує для протидії дронам.

Що відомо про безпілотники в Польщі?