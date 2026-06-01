Во время атаки на Россию: дроны Украины могли изменить курс в направлении Финляндии

Во время одной из атак по территории России украинские дроны могли отклониться от запланированного маршрута. Вследствие этого они, вероятно, изменили направление в сторону Финляндии.

Об этом в понедельник, 1 июня, сообщило финское издание Helsingin Sanomat со ссылкой на собственные источники.

Украинские дроны могли полететь в направлении Финляндии

Источники медиа говорят, что украинская сторона якобы заранее предупредила Финляндию в ночное время о возможном случайном отклонении маршрута беспилотников в направлении страны. Также отмечается, что дроны были оснащены взрывными зарядами.

Специалисты объясняют, что боевые дроны обычно движутся по заранее заданным координатам, однако на маршруте могут возникать технические или навигационные сбои. Вероятно, именно это произошло во время инцидента с Финляндией.

Впрочем, в Вооруженных силах Финляндии сообщили, что ни один из беспилотников не нарушил воздушное пространство страны. В то же время официально не сообщается, что именно предотвратило этот инцидент. Среди возможных версий рассматривается и то, что часть беспилотников могла уничтожить российская противовоздушная оборона.

Напомним, 3 мая неизвестный дрон пересек воздушное пространство Финляндии вблизи границы с Россией, в частности в муниципалитете Виролахти – региона, который имеет общую границу с Ленинградской областью России.

Заметим, что в конце марта 2026 года глава украинского МИД Андрей Сибига заявил, что украинская разведка имеет доказательства того, что Россия намеренно направляет дроны в сторону стран Балтии и Финляндии. Москва также использует такие инциденты для информационных провокаций.