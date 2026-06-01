Про це у понеділок, 1 червня, повідомило фінське видання Helsingin Sanomat із посиланням на власні джерела.

Українські дрони могли полетіти у напрямку Фінляндії

Джерела медіа кажуть, що українська сторона нібито заздалегідь попередила Фінляндію в нічний час про можливе випадкове відхилення маршруту безпілотників у напрямку країни. Також зазначається, що дрони були оснащені вибуховими зарядами.

Фахівці пояснюють, що бойові дрони зазвичай рухаються за заздалегідь заданими координатами, однак на маршруті можуть виникати технічні або навігаційні збої. Ймовірно, саме це сталось під час інциденту із Фінляндією.

Втім, у Збройних силах Фінляндії повідомили що жоден із безпілотників не порушив повітряний простір країни. Водночас офіційно не повідомляється, що саме запобігло цьому інциденту. Серед можливих версій розглядається й те, що частину безпілотників могла знищити російська протиповітряна оборона.

Нагадаємо, 3 травня невідомий дрон перетну повітряний простір Фінляндії поблизу кордону із Росією, зокрема у муніципалітеті Віролахті – регіону, який має спільний кордон із Ленінградською областю Росії.

Зауважимо, що наприкінці березня 2026 року глава українського МЗС Андрій Сибіга заявив, що українська розвідка має докази того, що Росія навмисно спрямовує дрони у бік країн Балтії та Фінляндії. Москва також використовує такі інциденти для інформаційних провокацій.