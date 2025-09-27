В ночь на 27 сентября в Дании снова заметили неизвестные беспилотники. Их зафиксировали возле военных объектов.

Об этом сообщило в субботу Министерство обороны Дании, пишет DR, передает 24 Канал.

Что известно об обнаружении новых дронов в Дании?

Дроны заметили возле нескольких военных объектов. Однако военное командование решило не раскрывать, где именно и какое количество БпЛА было зафиксировано.

Известно, что было задействовано несколько подразделений Вооруженных сил для реагирования на эти инциденты, однако военные не уточняют, что именно имеется в виду под "реагированием". Как указали в издании, Минобороны отказалось комментировать инциденты и переадресовало вопрос к Вооруженным силам.

В DR пишут, что одним из мест, где зафиксировали незаконную активность дронов, была военная авиабаза Каруп, главная авиабаза Королевских ВВС Дании. Там дроны находились в воздухе как над территорией авиабазы, так и за пределами ее ограждения.

По словам представителя полиции Центральной и Западной Ютландии, около 20 часов в этом районе видели от 1 до 2 дронов. На некоторое время воздушное пространство было закрыто для гражданской авиации, но это не имело большого значения, поскольку сейчас в Карупе нет гражданских авиарейсов.

Полиция находится на месте.

Авиабаза является крупнейшим военным рабочим местом страны с примерно 3 500 сотрудниками. На базе присутствуют и сухопутные войска, и военно-воздушные силы, и военно-морские силы.

На авиабазе есть все вертолеты Вооруженных сил, он отвечает за контроль воздушного пространства и является местом расположения сержантской школы ВВС.

