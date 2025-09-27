В ніч проти 27 вересня в Данії знову помітили невідомі безпілотники. Їх зафіксували біля військових об'єктів.

Про це повідомило в суботу Міністерство оборони Данії, пише DR, передає 24 Канал.

Що відомо про виявлення нових дронів в Данії?

Дрони помітили біля кількох військових об’єктів. Проте військове командування вирішило не розкривати, де саме і яку кількість БпЛА було зафіксовано.

Відомо, що було задіяно кілька підрозділів Збройних сил для реагування на ці інциденти, проте військові не уточнюють, що саме мається на увазі під "реагуванням". Як вказали у виданні, Міноборони відмовилося коментувати інциденти і переадресувало питання до Збройних сил.

В DR пишуть, що одним із місць, де зафіксували незаконну активність дронів, була військова авіабаза Каруп, головна авіабаза Королівських ВПС Данії. Там дрони перебували в повітрі як над територією авіабази, так і за межами її огорожі.

За словами представника поліції Центральної та Західної Ютландії, близько 20-ї години в цьому районі бачили від 1 до 2 дронів. На певний час повітряний простір було закрито для цивільної авіації, але це не мало великого значення, оскільки наразі в Карупі немає цивільних авіарейсів.

Поліція перебуває на місці.

Авіабаза є найбільшим військовим робочим місцем країни з приблизно 3 500 співробітниками. На базі присутні й сухопутні війська, і військово-повітряні сили, і військово-морські сили.

На авіабазі є всі вертольоти Збройних сил, він відповідає за контроль повітряного простору та є місцем розташування сержантської школи ВПС.

