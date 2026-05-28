В Польше произошла масштабная авария с участием военных США: восемь человек пострадали

В четверг, 28 мая, в Западнопоморском воеводстве Польши произошло масштабное ДТП с участием военного грузовика. В результате аварии пострадали восемь американских солдат.

Об этом сообщает RMF24.

Что известно об аварии в Польше?

Инцидент произошел на местной дороге между населенными пунктами Студница и Чертынь в гмине Дравско-Поморское. Грузовик, перевозивший американских солдат на полигон вблизи Дравска-Поморского, съехал с дороги и перевернулся на обочине.

Как сообщил пресс-офицер Военной жандармерии в Щецине майор Томаш Зигмунт, в результате аварии восемь человек получили ранения. На место происшествия направили пять бригад экстренной медицинской помощи.

Сейчас один человек находится в тяжелом состоянии – его эвакуировали вертолетом Воздушной спасательной службы в больницу в Грифице.

Шестерых госпитализировали, их состояние оценивается как стабильное. Еще один из пострадавших остался на месте, поскольку отказался от транспортировки в больницу.

Солдаты ехали на обучение, сидели на кузове, на скамейках. Правое колесо транспортного средства задело обочину, и он перевернулся на бок,

– рассказал Зигмунт.

Обстоятельства аварии сейчас расследует Военная жандармерия. По предварительной версии, причиной могла стать невнимательность водителя, ведь в момент аварии погодные условия были благоприятными, а участок дороги – прямой.

Отмечается, что правоохранителям также необходимо допросить свидетелей, в частности солдата, который сидел рядом с водителем в кабине.

