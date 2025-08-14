Думаю, Путин планирует заключить сделку, – Трамп
- Трамп ожидает, что Путин пойдет на сделку во время встречи на Аляске, но сомневается в возможности немедленного прекращения огня в Украине.
- Президент США считает, что возможно будет обмен уступками относительно границ и территорий, и пригрозил новыми санкциями, если вопрос не будет решен.
Президент США Дональд Трамп считает, что глава Кремля Владимир Путин во время встречи на Аляске захочет заключить соглашение. В то же время американский лидер выразил сомнение относительно того, сможет ли он добиться немедленного прекращения огня.
Повідомляє 24 Канал з посиланням на Clash Report.
Які у Трампа очікування від його зустрічі з Путіним?
Трамп вважає, що Путін піде на угоду під час зустрічі на Алясці 15 серпня. Водночас він не уточнив про яку саме угоду йде мова.
Я думаю, Путін хоче це зробити,
– заявив Трамп.
Він також висловив сумнів у тому, що під час зустрічі на Алясці вдасться домогтися негайного припинення вогню в Україні.
За словами президента США, під час його зустрічі з Путіним "буде обмін поступками щодо кордонів і територій". Водночас Трамп пригрозив новими санкціями, якщо "питання не буде вирішено".
Додамо, що Трамп оцінив ймовірність того, що майбутня зустріч з Путіним на Алясці закінчиться невдало, у 25%.