Президент США Дональд Трамп вважає, що глава Кремля Володимир Путін під час зустрічі на Алясці захоче укласти угоду. Водночас американський лідер висловив сумнів щодо того, чи він зможе домогтися негайного припинення вогню.

Які у Трампа очікування від його зустрічі з Путіним?

Трамп вважає, що Путін піде на угоду під час зустрічі на Алясці 15 серпня. Водночас він не уточнив про яку саме угоду йде мова.

Я думаю, Путін хоче це зробити,

– заявив Трамп.

Він також висловив сумнів у тому, що під час зустрічі на Алясці вдасться домогтися негайного припинення вогню в Україні.

За словами президента США, під час його зустрічі з Путіним "буде обмін поступками щодо кордонів і територій". Водночас Трамп пригрозив новими санкціями, якщо "питання не буде вирішено".

Додамо, що Трамп оцінив ймовірність того, що майбутня зустріч з Путіним на Алясці закінчиться невдало, у 25%.