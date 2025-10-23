Российские самолеты вторглись в воздушное пространство Литвы
- Два российских самолета нарушили воздушное пространство Литвы на 18 секунд, войдя из Калининградской области.
- Истребители НАТО были подняты в воздух для патрулирования после инцидента.
Россия продолжает провокации в Европе. 23 октября ее самолеты нарушили воздушное пространство Литвы.
Над литовской территорией россияне пробыли 18 секунд. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Вооруженные силы Литвы.
Что известно о вторжении российских самолетов в Литву?
Литовская армия сообщила, что зафиксировали в своем воздушном пространстве 2 российских самолета. Они вошли из Калининградской области.
Инцидент произошел примерно в 18:00.
Воздушные силы Литвы зафиксировали нарушение государственной границы вблизи Кибартая – самолет Су-30 Российской Федерации и самолет-заправщик Ил-78, которые, возможно, проводили учения по дозаправке в Калининградской области, пролетели над территорией Литвы примерно на 700 метров и покинули ее, находясь в воздушном пространстве Литвы около 18 секунд,
– говорится в заявлении ВС Литвы.
Истребители воздушного патрулирования НАТО сразу поднялись в воздух.
"В ответ на инцидент два истребителя Eurofighter Typhoon Воздушных сил Испании, которые выполняли миссию воздушного патрулирования НАТО, были подняты в воздух, вылетели к месту нарушения", – добавила литовская сторона.
Самолеты НАТО остались осуществлять воздушное патрулирование на месте инцидента.
Ранее Россия нарушила воздушное пространство Эстонии
19 сентября три российских истребителя залетели в воздушное пространство Эстонии и находились там 12 минут. Они покинули страну только после того, как поднялись в небо истребители НАТО.
В минобороны России цинично отрицали, что нарушили воздушное пространство Альянса. Говорят, их самолеты совершили пролет над "нейтральными водами" Балтийского моря.
Генсек НАТО Марк Рютте заявил, что сбивать российские самолеты надо лишь в крайнем случае – если они представляют очевидную угрозу.
Политолог Георгий Чижов в эфире 24 Канала заметил, что если бы их сбили, "то потом долго бы не залетали".