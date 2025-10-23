Российские самолеты вторглись в воздушное пространство Литвы

Россия продолжает провокации в Европе. 23 октября ее самолеты нарушили воздушное пространство Литвы.

Над литовской территорией россияне пробыли 18 секунд. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Вооруженные силы Литвы.

Что известно о вторжении российских самолетов в Литву?

Литовская армия сообщила, что зафиксировали в своем воздушном пространстве 2 российских самолета. Они вошли из Калининградской области.

Инцидент произошел примерно в 18:00.

Воздушные силы Литвы зафиксировали нарушение государственной границы вблизи Кибартая – самолет Су-30 Российской Федерации и самолет-заправщик Ил-78, которые, возможно, проводили учения по дозаправке в Калининградской области, пролетели над территорией Литвы примерно на 700 метров и покинули ее, находясь в воздушном пространстве Литвы около 18 секунд,

– говорится в заявлении ВС Литвы.

Истребители воздушного патрулирования НАТО сразу поднялись в воздух.

"В ответ на инцидент два истребителя Eurofighter Typhoon Воздушных сил Испании, которые выполняли миссию воздушного патрулирования НАТО, были подняты в воздух, вылетели к месту нарушения", – добавила литовская сторона.

Самолеты НАТО остались осуществлять воздушное патрулирование на месте инцидента.

Ранее Россия нарушила воздушное пространство Эстонии