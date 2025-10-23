Російські літаки вторглися у повітряний простір Литви

Росія продовжує провокації у Європі. 23 жовтня її літаки порушили повітряний простір Литви.

Над литовською територією росіяни пробули 18 секунд. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Збройні сили Литви.

Що відомо про вторгнення російських літаків у Литву?

Литовська армія повідомила, що зафіксувала у своєму повітряному просторі 2 російські літаки. Вони увійшли з Калінінградської області.

Інцидент стався приблизно о 18:00.

Повітряні сили Литви зафіксували порушення державного кордону поблизу Кібартаю – літак Су-30 Російської Федерації та літак-заправник Іл-78, які, можливо, проводили навчання з дозаправки в Калінінградській області, пролетіли над територією Литви приблизно на 700 метрів та залишили її, перебуваючи в повітряному просторі Литви близько 18 секунд,

– йдеться у заяві ЗС Литви.

Винищувачі повітряного патрулювання НАТО одразу піднялися в повітря.

"У відповідь на інцидент два винищувачі Eurofighter Typhoon Повітряних сил Іспанії, які виконували місію повітряного патрулювання НАТО, були підняті в повітря, вилетіли до місця порушення", – додала литовська сторона.

Літаки НАТО залишилися здійснювати повітряне патрулювання на місці інциденту.

Раніше Росія порушила повітряний простір Естонії