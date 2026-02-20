Трамп придумал новую должность от Белого дома для своего зятя

Дональд Трамп намерен назначить своего зятя Джареда Кушнера специальным посланником по вопросам мира. Ожидается, что он будет заключать новые дипломатические соглашения.

Об этом сообщило Politico.

Что известно о новой должности Кушнера?

Президент США Трамп объявил решение о новой должности во время первого Совета мира 19 февраля. Отмечается, что там присутствовали десятки мировых лидеров.

По словам американского лидера, Кушнер будет заниматься "посредничеством при заключении новых дипломатических соглашений".

Как пишет издание, Трамп положительно оценил предыдущий опыт своего зятя в первой администрации. В частности, отметил его участие в переговорах на Ближнем Востоке, включая подготовку Авраамского соглашения.

Очень умный парень. Мы делаем Джареда также посланником мира. Они (с Уиткоффом – 24 Канал) оба посланники мира, и я вам скажу вот что. Я наблюдаю за этими ребятами и говорю: по крайней мере, мы защищены с точки зрения интеллекта,

– сказал Трамп.

Журналисты напомнили, что Кушнер уже работал старшим советником в первой администрации Дональда Трампа. Тогда он якобы играл ключевую роль в формировании отношения между Израилем и рядом арабских государств.

Также зять Трампа вместе со Стивом Уиткоффом работали на переговорах на Ближнем Востоке и по войне России против Украины.

