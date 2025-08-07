Вице-президент США Джей Ди Вэнс во время отпуска заставил армейских инженеров изменить уровень воды в реке, где катался на лодке. Это вызвало волну критики, ведь такое вмешательство обычно не делают по индивидуальным просьбам.

Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на Guardian. Вице-президент США Джей Ди Вэнс оказался в центре скандала из-за вмешательства в водный режим реки Литл Майами в Огайо.

Вэнсу сделали "идеальные условия для каякинга"

По данным Guardian, его команда обратилась к инженерному корпусу армии США (USACE) с просьбой изменить выпуск воды из озера, чтобы повысить уровень в реке – именно там Вэнс отдыхал в свой день рождения.

Журналисты выяснили, что 2 августа, в свой 41-й день рождения, Вэнса видели во время прогулки на каноэ по реке Литл Майами в юго-западном Огайо. По данным источников издания, запрос якобы поступил от Секретной службы – с формулировкой о "поддержке безопасной навигации" для охранников вице-президента.

Однако инсайдеры Guardian утверждают: речь шла не только об охране, но и о создании "идеальных условий для каякинга". После этого Геологическая служба США зафиксировала внезапное повышение уровня воды в реке и снижение уровня в озере, из которого осуществляется водозабор.

Корпус инженеров признал, что подобные манипуляции возможны, например, для местных фестивалей или учений аварийных служб. В то же время они редко делаются по просьбе отдельных лиц. Запрос Вэнса вызвал волну критики, особенно учитывая то, что администрация Трампа сокращает финансирование таких учреждений, как Служба национальных парков (NPS), что привело к массовым увольнениям.