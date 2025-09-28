Вэнс неожиданно раскритиковал Россию: экс-глава разведки объяснил, почему изменилась позиция США
- Вице-президент США Джей Ди Вэнс раскритиковал Россию за отказ от переговоров и поднял вопрос о предоставлении Украине ракет Tomahawk.
- Николай Маломуж объяснил, с чем связана смена риторики лидеров США.
Вице-президент США Джей Ди Вэнс выступил с резкими заявлениями в отношении России, которая отказалась от переговоров с Украиной и с США. Он также поднял вопрос о возможности предоставления Киеву ракет Tomahawk. Жесткие высказывания Вэнса имеют под собой основу, которая была подготовлена украинской стороной.
Об этом в эфире 24 Канала сообщил генерал армии, бывший глава Службы внешней разведки Николай Маломуж, объяснив, как Украине удалось изменить риторику американских лидеров в отношении России. Он рассмотрел сценарии, которые позволят Киеву и Западу победить.
Как Украина должна убеждать партнеров помогать ей?
Маломуж отметил, что большое значение имели контакты украинской стороны непосредственно с Дональдом Трампом, а также с американскими генералами, военными, сенаторами, представителями Республиканской партии и тому подобное.
Благодаря всем этим контактам были привлечены механизмы влияния на Трампа. Ему показали, в какую ситуацию втягивает его Россия, как она формирует модель противостояния Китая, Индии, России, Ирана, Северной Кореи против США. А это уже глобальная угроза для Вашингтона,
– объяснил экс-глава Службы внешней разведки.
Нужно показывать Трампу, по мнению генерала армии, что ему угрожает на стратегическом уровне и какие потери его могут ждать. И одновременно продемонстрировать ему, что принесет геополитический выигрыш.
К слову. Дональд Трамп после встречи с Владимиром Зеленским заявил, что Киев сейчас ближе к победе в войне, чем Москва. Он назвал Россию "бумажным тигром" и указал на то, что страна-агрессор несет большие потери из-за войны в Украине, в частности, экономические.
Во-первых, Западу следует склонить на свою сторону Китай, поддержкой которого хочет заручиться Россия. Пекин может повлиять на Москву относительно прекращения обстрелов Украины, боевых действий на фронте и приближения мирного процесса.
Во-вторых, США должны обратить внимание на военную составляющую помощи Украине. А именно нужно предоставить Киеву, по мнению Маломужа, современное вооружение в большом количестве, которое позволит Украине удерживать преимущество на поле боя.
Главный козырь – военная перспектива. Нужен механизм, который покажет Кремлю, что у него нет шансов победить. А обеспечить влияние этого механизма должно современное оружие в арсенале Украины – Tomahawk, ATACMS и т. д. Это оружие даст Украине преимущество на фронте, и тогда враг будет отступать,
– уверен генерал армии.
В-третьих, нужно нанести удар по финансовой структуре России. А именно ввести новые санкции, параллельно, по его мнению осуществляя давление на Китай и Индию по закупке российских энергоносителей.
Экономика Китая связана с США, Канадой, Европой, Великобританией на 80%. Если эти страны вместе начнут давить на Пекин в экономической, технологической, финансовой, торговой сферах, его экономика развалится и в стране начнется кризис,
– объяснил Николай Маломуж.
Поэтому Украине нужно, по словам генерала армии, играть в большом стратегическом формате, предоставлять нашим партнерам убедительные аргументы, показывать их перспективы и указывать на личный интерес. Без такой ежедневной кропотливой работы конъюнктура может измениться и Трамп при других раскладах снова изменит свою позицию.
Какие изменения приобрела риторика по Украине Джей Ди Вэнса?
- Вице-президент США заявил, что Россия в последние недели отказалась от двусторонних встреч с Киевом и от "трехсторонних встреч с участием Трампа или других американских чиновников".
- Джей Ди Вэнс заметил, что россияне должны "проснуться и принять реальность". Потому что они теряют много людей, но при этом "не имеют чего показать взамен".
- Вице-президент отметил, что США обсуждает возможность поставки ракет Tomahawk НАТО для дальнейшего предоставления их Украине. В то же время окончательное решение по этому вопросу должен принять Дональд Трамп. Однако, по словам Вэнса, президент "будет действовать в интересах Соединенных Штатов Америки".