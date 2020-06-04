В Британии заявили, что текущий темп обстрелов Украины может продолжаться в течение 2025 года

Нынешний темп обстрелов Россией Украины может продолжаться в течение 2025 года. Сейчас Россия регулярно запускает более 300 беспилотников ежедневно.

Такое заявление в начале очередного заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины в среду, 4 июня, сделал министр обороны Великобритании Джон Гили. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Sky News.

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Что заявил Гили об обстрелах Украины

Британский министр отметил, что встреча в формате "Рамштайн" происходит на фоне худших атак российских беспилотников по Украине с момента начала полномасштабного вторжения России.

Джон Гили отметил, что из-за этого страдает гражданская инфраструктура и умирает мирное население. По его словам, Россия сейчас регулярно запускает более 300 беспилотников ежедневно по Украине.

И этот темп обстрелов может поддерживаться в течение 2025 года. И через три с половиной года этой войны президент Путин продолжает доказывать, что он не за мир,

– заявил он.

По его мнению, роль и ответственность Контактной группы по вопросам обороны Украины в этом продолжается, пока Владимир Путин не докажет, что он серьезно настроен на достижение мира с Украиной.

"Мы должны активизироваться, мы не должны отступать. Со своей стороны, Британия в этом году увеличит поставки беспилотников Украине в десять раз. 10 000 в прошлом году, мы стремимся 100 000 в этом году", – добавил он.

К слову, Владимир Путин во время разговора с Дональдом Трампом пообещал ответить Украине на недавнюю атаку беспилотников на российские военные аэродромы, осуществленную в рамках операции "Паутина".