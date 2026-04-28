Все из-за Трампа: уже вторая глава дипмиссии США в Украине уходит с должности, – FT

Исполняющая обязанности посла США в Украине Джули Дэвис в ближайшие недели покинет Киев. Таким образом, место главы американской дипмиссии останется вакантным на фоне подготовки России к летнему наступлению и торможения мирных переговоров.

Об этом речь в материале Financial Times.

Интересно "Выстраиваются в очередь": американцы по всему миру отказываются от гражданства

Почему Джули Дэвис уходит с поста в посольстве США в Украине?

По данным источников, знакомых с ситуацией, Девис, занимающая должность временной поверенной по делам в посольстве США в Киеве с мая 2025 года, решила уйти из-за разногласий с президентом США Дональдом Трампом, в частности, относительно его уменьшения поддержки Украины.

Ожидается, что ее отставка состоится после увольнения предшественницы Бриджит Бринк, оставившую должность в апреле прошлого года по подобным причинам. Дэвис уже сообщила Государственному департаменту о своем решении и планирует завершить дипломатическую карьеру после более чем 30 лет службы.

В то же время Дэвис оставалась аккредитованной послом США на Кипре, параллельно исполняющий обязанности в Киеве. По словам источников, в октябре она была застигнута врасплох, узнав из медиа о намерении Трампа назначить бизнесмена из Аризоны и донора Республиканской партии Джона Бреслоу новым послом США на Кипре – без предварительного уведомления ее самой.

В Госдепе США подтвердили, что Дэвис занимает должность временной поверенной в делах в Киеве с 5 мая 2025 года и остается на этом посту.

Что говорят коллеги о Дэвисе и его решениях?

Бывший посол США в Польше Дэниел Фрид отметил, что Дэвис является "примерной дипломаткой и госслужащей" и "настоящей экспертом, в которых администрация нуждается".

Сенаторша Джин Шагин также отметила ее "стабильное и эффективное лидерство" и "уникальную способность управлять работой в кризисных условиях".

Такие важные посты, как Киев, не могут и не должны руководствоваться из Вашингтона или временными мерами. Крайне важно как для США, так и для Украины иметь посла, утвержденного Сенатом,

– отметила она.

Журналисты напомнили, что Джули Дэвис работает в дипломатической службе США более трех десятилетий, в частности, в странах Восточной Европы. В 2020 году она стала первой госпожой послом США в Беларуси с 2008 года.

FT отмечает, посольство США в Украине представало перед кадровыми трудностями в течение обоих президентских сроков Трампа. В 2019 году американский лидер отозвал тогдашнюю госпожу посла Мари Йованович, назвав ее "нелояльной". Впоследствии она стала ключевым свидетелем во время слушаний в Конгрессе в рамках первой процедуры импичмента Трампа.

Кто был послом США в Украине Джули Дэвис?

С июня 2022 по апрель 2025 госпожа послом США в Украине была Бриджит Бринк. Для работы в Украине дипломатку лично избрал тогдашний президент Джо Байден в январе 2022 года.

После первых месяцев второго срока президентства Дональда Трампа Бриджит Бринк объявила об отставке. Дипломатка заявляла о несогласие с давлением администрации Трампа на Киев при одновременном снисходительном отношении к Москве.

По данным СМИ, окончательным толчком к ее решению стали резкие высказывания Трампа в адрес президента Украины Владимира Зеленского во время встречи в Овальном кабинете в феврале 2025 года.

В настоящее время Бринк баллотируется в Конгресс США от Демократической партии в штате Мичиган и во время кампании обвиняет Трампа в коррупции и уступках президенту России Владимиру Путину.