Сообщает 24 Канал со ссылкой на Financial Times.

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Почему Бринк могла уйти в отставку

По информации издания, на Бринк оказывалось значительное давление со стороны высокопоставленных чиновников в администрации Трампа, которые сомневались в ее готовности поддерживать новую стратегию Белого дома по Украине. В материале отметили, что политика Трампа существенно отличается от курса предыдущей администрации Байдена, которая предоставляла Киеву миллиарды долларов военной и финансовой помощи и внедряли санкции против России.

Посол Бринк уходит в отставку. Она была послом там в течение трех лет – это длительное время в зоне боевых действий,

– заявила пресс-секретарь Государственного департамента США Тэмми Брюс.

Украинские официальные лица считали, что посол Бринк была слишком критической к ним, особенно относительно антикоррупционных усилий страны.

В частности чиновники указали на значительные изменения в ее сообщениях за последнее время, как, по их мнению, стали ближе к позиции Трампа и все более критичными в отношении Украины.

Анализ сообщений Бринк в социальной сети X, проведенный изданием, установил, что ее риторика существенно изменилась после инаугурации Трампа 20 января.

Если за 75 дней до этого она 53 раза публично критиковала Россию и войну против Украины, то за аналогичный период после смены администрации в Вашингтоне опубликовала только пять сообщений, в которых упоминала Россию, ни разу не возложив на нее ответственность за военные действия.