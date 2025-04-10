Один высокопоставленный американский чиновник сообщил, что ее отставка связана с необычным сочетанием личных и политических проблем, включая недавние сокращения в USAID. Бринк работает "в зоне боевых действий" вдали от своей семьи, поскольку Киев определен как место, куда работники не могут перевезти семьи.