Стороны уже заявили о "позитивной атмосфере" и "конструктивных обсуждениях". CNN цитирует сообщение Государственного департамента США, передает 24 Канал.

Смотрите также Очень странная история: о чем США и Россия могут договариваться в Стамбуле

Что заявили в США

Американская сторона сообщила об "обмене нотами с целью окончательного согласования договоренностей по обеспечению стабильности дипломатических банковских услуг для российских и американских двусторонних миссий".

США вновь выразили свою обеспокоенность политикой России, которая запрещает наем местного персонала, что является ключевым препятствием для поддержания стабильного и устойчивого уровня обеспечения кадрами американского посольства в Москве,

– отметили в Госдепе.

Кроме того, стороны обсудили проведение следующей встречи по этим вопросам в ближайшей перспективе.

Напомним, в феврале госсекретарь США Марко Рубио заявил, что посольство его страны в России "едва работает, потому что ему отказали в доступе к банковской системе".

Что говорят в России

В России о встрече рассказал посол Александр Дарчиев, который представлял Москву на переговорах. По его словам, стороны договорились о дальнейших мерах по облегчению передвижения дипломатов в странах.

Кроме того, главы делегаций отметили наличие "серьезных раздражителей от предыдущей администрации США, которые нужно устранить".

Россия подчеркнула приоритетность возвращения конфискованной США дипсобственности, отмечена готовность работать над "дорожной картой",

– говорится в сообщении.

Дарчиев также упомянул о нотах относительно гарантий беспрепятственного банковского обслуживания дипмиссий и новом раунде консультаций.