Такое мнение 24 Каналу высказал политтехнолог Борис Тизенгаузен, отметив, что США самостоятельно и сознательно могут позволить стране-агрессору представлять угрозу для национальной безопасности страны. Будут также еще несколько вопросов, которые будут выглядеть для всего мира очень странно.

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Что не так с переговорами России и США

Политтехнолог отметил. что для того, чтобы восстановить количество российских дипломатов или сотрудников консульств России в Соединенных Штатах, нужно примерно 700 – 800 человек, которые фактически являются кадровыми резидентами.

То есть Штаты идут на то, что они вернут к себе почти тысячу профессиональных агентов российских спецслужб. И делают они это сознательно. Это очень странная история,

– подчеркнул он.

Если же США снимут арест с российской дипломатической недвижимости, которую использовали российские агенты, послы или резидента, то в этих помещениях будет прослушивание, перехват информации и даже будет происходить вербовка.

Обратите внимание! Он Москвы на переговорах делегацию возглавляет посол России в США Александр Дарчиев, а от США – заместитель помощника госсекретаря по делам Европы и Евразии Соната Коултер. Переговоры могут длиться до 5 часов.

Страна-агрессор также планирует обсудить вопрос восстановления авиасообщения, что будет выглядеть очень странно, если США согласятся на это.

Однако я уже ничему не удивляюсь, учитывая то, что сейчас происходит. Даже, если Владимира Путина пригласят в Вашингтон и будут его встречать на красной дорожке. Или, если кто-то из США приедет в Москву 9 мая,

– сказал политтехнолог.

Тизенгаузен добавил, что сейчас из-за отношений США и России может быть еще одна угроза. Так, главный переговорщик российского диктатора Кирилл Дмитриев сейчас пытается добиться от Вашингтона снятия ареста с российских активов. Более того, Венгрия на голосовании в июне 2025 года может выступить против блокировки российских замороженных активов, тогда ЕС должен будет вернуть России 240 миллиардов евро.