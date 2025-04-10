Таку думку 24 Каналу висловив політтехнолог Борис Тизенгаузен, зауваживши, що США самостійно та свідомо можуть дозволити країні-агресорці становити загрозу для національної безпеки країни. Будуть також ще кілька питань, які виглядатимуть для всього світу дуже дивно.

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Що не так з переговорами Росії та США

Політтехнолог зауважив. що для того, щоб відновити кількість російських дипломатів або ж співробітників консульств Росії в Сполучених Штатах, потрібно приблизно 700 – 800 осіб, які фактично є кадровими резидентами.

Тобто Штати йдуть на те, що вони повернуть до себе майже тисячу професійних агентів російських спецслужб. І роблять вони це свідомо. Це дуже дивна історія,

– наголосив він.

Якщо ж США знімуть арешт з російської дипломатичної нерухомості, яку використовували російські агенти, посли чи резидента, то в цих приміщеннях буде прослуховування, перехоплення інформації та навіть відбуватиметься вербування.

Зверніть увагу! Він Москви на переговорах делегацію очолює посол Росії у США Алєксандр Дарчієв, а від США – заступник помічника держсекретаря у справах Європи та Євразії Соната Коултер. Переговори можуть тривати до 5 годин.

Країна-агресорка також планує обговорити питання відновлення авіасполучення, що буде виглядати дуже дивно, якщо США погодяться на це.

Однак я вже нічому не дивуюсь, враховуючи те, що зараз відбувається. Навіть, якщо Владіміра Путіна запросять у Вашингтон і будуть його зустрічати на червоній доріжці. Або, якщо хтось з США приїде в Москву 9 травня,

– сказав політтехнолог.

Тизенгаузен додав, що зараз через відносини США та Росії може бути ще одна загроза. Так, головний переговорник російського диктатора Кирило Дмитрієв зараз намагається добитись від Вашингтону зняття арешту з російських активів. Ба більше, Угорщина на голосуванні в червні 2025 року може виступити проти блокування російських заморожених активів, тоді ЄС муситиме повернути Росії 240 мільярдів євро.