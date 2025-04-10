Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на росЗМІ.

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Нова зустріч делегацій США та Росії

У Стамбулі зранку 10 квітня стартував другий раунд переговорів США та Росії щодо "нормалізації роботи дипмісій". Відомо, що від країни-агресорки делегацію очолює посол Росії у США Алєксандр Дарчієв, а від США – заступник помічника держсекретаря у справах Європи та Євразії Соната Коултер.

Як пишуть росЗМІ, на новій зустрічі делегація Росії хоче обговорити з представниками США "звільнення від токсичної спадщини" Джо Байдена. Крім того, в рамках нового раунду переговорів російська сторона наполягатиме на поверненні вилученої дипвласності та порушить питання відновлення прямого авіасполучення між Росією та США.