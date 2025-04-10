Сторони вже заявили про "позитивну атмосферу" та "конструктивні обговорення". CNN цитує повідомлення Державного департаменту США, передає 24 Канал.

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Що заявили в США

Американська сторона повідомила про "обмін нотами з метою остаточного узгодження домовленостей щодо забезпечення стабільності дипломатичних банківських послуг для російських і американських двосторонніх місій".

США знову висловили своє занепокоєння політикою Росії, яка забороняє наймання місцевого персоналу, що є ключовою перешкодою для підтримання стабільного і стійкого рівня забезпечення кадрами американського посольства в Москві,

– зазначили в Держдепі.

Окрім того, сторони обговорили проведення наступної зустрічі з цих питань у найближчій перспективі.

Нагадаємо, у лютому держсекретар США Марко Рубіо заявив, що посольство його країни в Росії "ледве працює, тому що йому відмовили в доступі до банківської системи".

Що кажуть у Росії

У Росії про зустріч розповів посол Алєксандр Дарчієв, який представляв Москву на переговорах. За його словами, сторони домовилися про подальші заходи щодо полегшення пересування дипломатів у країнах.

Окрім того, глави делегацій відзначили наявність "серйозних подразників від попередньої адміністрації США, які потрібно усунути".

Росія наголосила на пріоритетності повернення конфіскованої США дипвласності, відзначено готовність працювати над "дорожньою картою",

– йдеться в повідомленні.

Дарчієв також згадав про ноти щодо гарантій безперешкодного банківського обслуговування дипмісій і новий раунд консультацій.