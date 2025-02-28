Про це пише 24 Канал з посиланням на міністерство закордонних справ Росії. Сполучені Штати вже видали відповідне погодження.

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Новий посол Росії у США

Росія під час перемовин у Стамбулі визначила, хто буде новим представником Росії у США. Американська сторона передала агреман на призначення директора Департаменту Північної Атлантики МЗС Росії Олександра Дарчієва новим надзвичайним і повноважним послом Росії в Сполучених Штатах. Відтак Дарчієв найближчим часом поїде Вашингтона.

64-річний Олександр Дарчієв закінчив МДУ ім. Ломоносова у 1983 році, здобув ступінь кандидата історичних наук. Володіє англійською та французькою мовами. Дарчієв – досвідчений дипломат, працював у посольстві Росії у США близько 10 років.

Обіймав посаду радника посольства з 1997 по 2002 рік, а з 2005 по 2010 працював радником-посланцем.

Пізніше Олександра Дарчієва призначили послом Росії та Канаді, де він працював з 2014 по 2021 рік, а потім заступив на посаду директора департаменту Північної Атлантики.

Дарчієв має нагороди від президента Росії Владіміра Путіна. У 2019 році його нагородили орденом Дружби, а у 2022 – орденом Пошани.

Ставлення Дарчієва до війни в Україні

З 2014 року відносини Канади та Росії були напруженими через війну в Україні. Олександр Дарчієв тоді говорив про холодну війну та принцип мирного співіснування, попри протилежні цінності.

Посол також висловлювався про врегулювання "конфлікту", заявляючи, що умовою для початку переговорів між Росією та Україною є припинення надання Києву зброї та фінансування з боку західних країн. Також він висловлював думку щодо виведення з українських територій усіх іноземних найманців та інструкторів ЗСУ, а також визнання так званих "ДНР", "ЛНР" та Запорізької та Херсонської областей частиною Росії.

Цікаво, що Росія і США продовжують співпрацю та переговори. Відомо, що країни 27 лютого провели в Туреччині "конструктивні обговорення" щодо своїх дипломатичних місій та домовилися провести найближчим часом провести наступну зустріч.