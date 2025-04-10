Як пише CBS News, Брінк ще не подала офіційної заяви про відставку, але вже зробила прощальні дзвінки колегам, передає 24 Канал.

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Один високопоставлений американський чиновник повідомив, що її відставка пов'язана з незвичним поєднанням особистих і політичних проблем, включаючи нещодавні скорочення в USAID. Брінк працює "у зоні бойових дій" далеко від своєї сім'ї, оскільки Київ визначений як місце, куди працівники не можуть перевезти сім'ї.

Державний секретар Марко Рубіо планував залишити Брінк на посаді — вона є кар’єрною співробітницею дипломатичної служби — і відхилив її початкову заяву про відставку, подану в січні як частину стандартного процесу зміни адміністрації.

Відставка Брінк відбувається в ключовий момент для відносин між США та Україною. Адміністрація Трампа намагається сприяти завершенню російського вторгнення, зокрема шляхом припинення політики дипломатичної ізоляції Володимира Путіна, який розпочав війну в лютому 2022 року.