"Мы больше не хотим": фон дер Ляйен заявила, что ЕС будет покупать энергоресурсы у США, а не у России

Европейский Союз планирует использовать американские энергоресурсы для достижения энергетической независимости от России в рамках нового торгового соглашения с Соединенными Штатами.

Такое заявление журналистам сделала президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в воскресенье, 27 июля, после встречи с Дональдом Трампом в Шотландии. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укринформ.

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Что теперь будет использовать ЕС?

Президент Еврокомиссии во время общения с журналистами объяснила намерения Европы относительно замены газа и нефти.

Закупка энергетической продукции США диверсифицирует наши источники поставок и будет способствовать энергетической безопасности Европы. Мы заменим российский газ и нефть большими закупками американского СПГ, нефти и ядерного топлива,

– сказала она.

По ее словам, все же российские газ и нефть продолжают поступать на европейский рынок. Несмотря на это, она заявила, что Европа "больше не хочет этого", а ищет альтернативы. Такой переход может длиться до трех лет.

"Мы хотим полностью избавиться от российского ископаемого топлива, поэтому приветствуем покупку доступного и лучшего сжиженного природного газа в Соединенных Штатах", – отметила Урсула фон дер Ляйен журналистам.

Напомним, ранее президент Дональд Трамп после переговоров с Урсулой фон дер Ляйен заявил, что США и ЕС достигли рамочного соглашенияи по торговой сделке. ЕС будет покупать энергоносители на сумму 750 миллиардов долларов.