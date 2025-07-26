Об этом пишет The Guardian со ссылкой на источники, сообщает 24 Канал.

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О чем Трамп будет говорить со Стармером и фон дер Ляйен?

Дональд Трамп встретится с премьером Великобритании Киром Стармером и президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.

Среди ключевых тем в повестке дня визита американского лидера в Шотландию – прекращение войны России против Украины. Это подтвердили британские и американские источники издания.

Прекращение войны России в Украине является ключевым вопросом на переговорах Трампа с ЕС и Великобританией,

– отметили собеседники издания.

В пятницу, перед отъездом из Вашингтона, Трамп заявил, что рассматривает возможность введения вторичных санкций против России на фоне войны в Украине. Позже президент Еврокомиссии сообщила, что встретится с президентом США в Шотландии в воскресенье.

Журналисты заметили, что британские чиновники были обнадежены тем, что они считают "явным изменением" риторики Трампа по Украине и России в течение последних недель.

Заметим, накануне президент США также предположил возможность трехсторонней встречи с Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным.