Европа хочет более активно участвовать в мирных переговорах по Украине: что было решено на саммите

Европейский Союз заявил о готовности более активно участвовать в мирном урегулировании войны России против Украины. Лидеры стран-членов подчеркивают, что Европа должна играть ключевую роль в будущем переговорном процессе и защищать свои интересы в сфере безопасности.

Кроме того, Брюссель подтвердил намерение продолжать оказывать Киеву политическую, финансовую и военную поддержку. Об этом говорится в проекте итогового документа саммита 18–19 июня, который оказался в распоряжении "Радио Свобода".

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Как ЕС хочет усилить свою роль в мирном процессе?

В документе подчеркивается, что более активная роль Европы соответствует закрепленной в учредительных договорах цели Евросоюза по содействию миру и стабильности.

В проекте решения отдельно подчеркивается, что ЕС должен быть одним из главных участников любого будущего урегулирования войны. Европейские лидеры убеждены, что вопрос безопасности континента напрямую связан с исходом российско-украинской войны, а потому их роль в переговорах должна быть значительно шире, чем просто поддержка Киева.

Там также выражается обеспокоенность усилением российских атак на украинские города и гражданскую инфраструктуру. Особое внимание уделено недавним ударам по Киеву, в частности повреждению объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО — Киево-Печерской лавры.

Европейский совет решительно осуждает повторные нарушения воздушного пространства и территориальных вод государств-членов и подчеркивает, что Россия несет полную ответственность за последствия своего эскалационного поведения и последующих военных действий,

– отмечается в проекте декларации.

Кроме того, Брюссель призывает Москву немедленно прекратить огонь и присоединиться к конструктивным переговорам о прекращении войны.

Евросоюз продолжит оказывать Украине политическую, военную и финансовую помощь столько, сколько потребуется. Лидеры также ожидают первый транш новой кредитной программы для Украины в размере 90 миллиардов евро на 2026–2027 годы, который планируется выделить уже до конца июня.

В то же время Брюссель подчеркивает важность продолжения реформ, укрепления верховенства права и выполнения Украиной взятых на себя обязательств.

Одной из ключевых тем саммита станет дальнейшее продвижение Украины на пути к членству в Европейском Союзе. Лидеры ЕС приветствовали официальное начало переговоров о вступлении Украины в блок и заявили о готовности открывать новые переговорные кластеры по мере выполнения Киевом необходимых критериев.

Дальнейшее продвижение Украины к членству будет происходить по принципу merit-based approach – то есть в соответствии с конкретными результатами и проведенными реформами. По информации дипломатических источников, на этот раз выводы по Украине могут поддержать все 27 государств-членов ЕС.

Это станет первым случаем за долгое время после того, как новая власть Венгрии отказалась от блокирования совместных решений по Украине.

На каком этапе сейчас находится процесс вступления Украины в ЕС?

Совет Европейского Союза приступил к официальной подготовке к открытию новых переговорных кластеров для Украины и Молдовы на пути к членству в ЕС.

Рабочая группа по вопросам расширения 17 июня приступила к рассмотрению результатов скрининга кластеров 2, 3, 4, 5 и 6. Речь идет о следующем этапе после открытия первого кластера "Основы", переговоры по которому стартовали ранее на этой неделе.

В процессе участвуют эксперты всех 27 государств-членов Евросоюза. Следующим шагом станет оценка результатов скрининга и их утверждение Комитетом постоянных представителей ЕС.

Ожидается, что соответствующие обсуждения могут начаться уже на следующей неделе. После этого государства-члены должны согласовать общую позицию ЕС по каждому кластеру, которая будет содержать перечень необходимых реформ для Украины.

Именно утверждение этих документов станет заключительным этапом перед официальным открытием новых переговорных кластеров в рамках процесса вступления Украины в Европейский Союз.