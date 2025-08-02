Закон о НАБУ и САП удалось принять благодаря обществу, в основном молодежи, тяжелым закулисным переговорам вне камер, а также способности лидеров к саморефлексии в интересах Украины.

Такое мнение высказала госпожа посол Европейского Союза в Украине Катарина Матернова в пятницу, 1 августа. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ее публикацию в Facebook.

Смотрите также Новые резонансные дела и "скелеты в шкафах": эксклюзивное интервью с директором НАБУ

Какое заявление сделала Матернова?

По ее мнению, голосование в Раде за восстановление независимости НАБУ и САП было важным "не только для Украины, но и доверия между Украиной и ее ближайшим партнером". Речь идет о Европейском Союзе.

По ее словам, это удалось благодаря трем факторам – "голосу гражданского общества", "интенсивных и непростых закулисных переговоров" и способности лидеров к саморефлексии в интересах страны".

В то же время Катарина Матернова заметила, что наиболее "видимыми" были протесты молодежи против лишения независимости НАБУ и САП, но и не менее интенсивной была и тихая дипломатическая работа.

Я была там. И никогда не перестану быть благодарной за эту возможность. Потому что здесь, друзья, пишется история Европы. Это потребовало много усилий, убеждений, креативных решений – и оно того стоило,

– написала она.

Она добавила, что Зеленский и Рада заслуживают уважения за то, что услышали критику, внесли новый законопроект и обеспечили его рассмотрение, а политические силы – за то, что нашли 331 голос "за" закон.

Госпожа посол ЕС отметила, что Украине нужны институты, которым люди могут доверять, а ЕС также нуждается в партнере, на которого может полагаться, и на этой неделе "мы стали на шаг ближе к обеим целям".

Напомним, 31 июля Верховная Рада проголосовала за законопроект №13533, который возвращает независимость НАБУ и САП после скандального №12414, который спровоцировал акции массовых протестов по Украине.