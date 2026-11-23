В Европейской комиссии подтвердили, что знают о приглашении российского правителя Владимира Путина, направленном европейским представителям в Москву. В то же время в Брюсселе подчеркивают, что позиция в отношении возможных переговоров не изменилась – Евросоюз настаивает на многостороннем формате и участии союзников.

Об этом заявила главный пресс-секретарь Еврокомиссии Паула Пиньо, сообщает "Европейская правда".

Что в Еврокомиссии ответили на приглашение Путина?

Пиньо подтвердила, что в Еврокомиссии знают о приглашении, однако не уточнила, в какой форме оно поступило.

Мы знаем об этом приглашении и продолжаем сосредотачиваться на встрече в многостороннем формате, и готовы присоединиться к ней в этом смысле,

– заявила главный пресс-секретарь.

На уточняющий вопрос, получила ли председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен письмо от Путина, дипломатическую ноту или другое официальное обращение, пресс-секретарь ответила, что не располагает дополнительной информацией.

Когда в ЕС готовы обсуждать архитектуру безопасности Европы?

Что касается обсуждения архитектуры безопасности Европы, о котором ранее говорил спецпредставитель президента США Джаред Кушнер, позиция ЕС также остается неизменной. В Брюсселе считают, что такие дискуссии могут состояться после прекращения огня, а к ним должны быть привлечены союзники по НАТО и государства-члены Евросоюза.

Пиньо подчеркнула, что ЕС регулярно поддерживает контакты с Кушнером и спецпредставителем США Стивом Уиткоффом, чтобы координировать позиции относительно возможных переговоров на многостороннем уровне.

Что известно о приглашении европейцев в Москву?

19 ноября Путин заявил, что Россия по дипломатическим каналам пригласила европейских представителей в Москву, чтобы выяснить их позицию относительно переговоров о завершении войны в Украине. В Кремле утверждали, что Европу нужно привлечь к обсуждению безопасности континента.

В то же время во Франции положительно оценили приглашение и заявили о заинтересованности в продолжении диалога с Россией. Однако в ЕС пока не уточняют, как именно могут отреагировать на предложение Москвы.

Напомним, ранее 24 Канал писал, что Путин пригласил европейцев в Москву для проведения переговоров и пояснил, что хочет понять их позицию относительно дальнейшего диалога об урегулировании войны в Украине.