Про це заявила головна речниця Єврокомісії Паула Піньо, передає "Європейська правда".

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Що відповіли в Єврокомісії на запрошення Путіна?

Піньо підтвердила, що в Єврокомісії знають про запрошення, однак не уточнила, у якій формі воно надійшло.

Ми знаємо про це запрошення і продовжуємо зосереджуватися на зустрічі в багатосторонньому форматі, і готові долучитися до неї в цьому сенсі– заявила речниця.

На уточнювальне запитання, чи отримала президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн лист від Путіна, дипломатичну ноту або інше офіційне звернення, речниця відповіла, що не має додаткової інформації.

Коли в ЄС готові обговорювати архітектуру безпеки Європи?

Щодо обговорення архітектури безпеки Європи, про яке раніше говорив спецпредставник президента США Джаред Кушнер, позиція ЄС також залишається незмінною. У Брюсселі вважають, що такі дискусії можуть відбутися після припинення вогню, а до них мають бути залучені союзники по НАТО та держави-члени Євросоюзу.

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Піньо наголосила, що ЄС регулярно контактує з Кушнером і спецпредставником США Стівом Віткоффом, щоб координувати позиції щодо можливих переговорів на багатосторонньому рівні.

Що відомо про запрошення європейців до Москви?

19 листопада Путін заявив, що Росія дипломатичними каналами запросила європейських представників до Москви, щоб з'ясувати їхню позицію щодо переговорів про завершення війни в Україні. У Кремлі стверджували, що Європу потрібно залучити до обговорення безпеки континенту.

Водночас у Франції позитивно оцінили запрошення та заявили про зацікавленість у продовженні діалогу з Росією. Однак у ЄС наразі не уточнюють, як саме можуть відреагувати на пропозицію Москви.

Нагадаємо, раніше 24 Канал писав, що Путін запросив європейців до Москви для переговорів та пояснив, що хоче зрозуміти їхню позицію щодо подальшого діалогу про врегулювання війни в Україні.