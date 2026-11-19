Про це пишуть пропагандистські медіа.

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Які подробиці?

Російська сторона вже передала офіційну ініціативу відповідними дипломатичними шляхами, розраховуючи на візит представників країн Європи.

Обговорювати безпеку Європи без Європи – теж дивна була б справа, так? Ми не проти, але нам потрібно зрозуміти, з чим Європа прийде на ці переговори– сказав Путін.

Він зауважив, що зустріч у Москві має прояснити бачення партнерів, перш ніж російська влада робитиме наступні кроки щодо перемовин із Києвом.

"І тому ми по дипломатичних каналах запропонували європейцям приїхати до Москви для того, щоб визначити їхню позицію. А після цього ми вирішимо, у якому форматі продовжуватимемо діалог з Україною", – додав він.

Питання участі Європи в архітектурі безпеки

Як вже повідомлялося на нашому сайті, питання залучення європейських лідерів до дискусій щодо безпеки континенту активно порушували у США, де наголошували на необхідності присутності європейців за столом переговорів.

Водночас, як ми писали раніше, Дмитро Пєсков заявляв, що Росії спершу варто оцінити здатність європейських представників сприяти процесу врегулювання, відмовившись висувати власні умови щодо складу їхньої делегації.