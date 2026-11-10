США наполягають на залученні Європи до мирних переговорів з Росією, – ЗМІ

Про це повідомляє Politico з посиланням на поінформованих американських посадовців.

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План Вашингтона щодо залучення європейців

Як пишуть ЗМІ, подальші дискусії щодо безпеки на континенті неможливо вести без прямих учасників процесу. Посланці Білого дому мають намір виступити посередниками у перших з лютого тристоронніх переговорах між Україною, США та Росією, аби створити умови для розширення переговорного формату.

Нам потрібна Європа за столом переговорів. Тому наша пропозиція полягає в тому, щоб залучити європейців до обговорення після цих тристоронніх переговорів– зазначив посадовець зі Сполучених Штатів.

Представники США також схвально відгукнулися про те, що лідери Фінляндії та Норвегії 27 жовтня напряму зв'язалися з російським правителем Владіміром Путіним. У Вашингтоні переконані, що таких контактів має бути більше, аби європейські столиці могли висловлювати власну позицію безпосередньо Кремлю, а не лише передавати повідомлення через американських партнерів.

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Суперечки щодо нової архітектури безпеки

Водночас питання участі у діалозі з Москвою спричиняє дискусії всередині європейської спільноти. Лідери країн ЄС планують обговорити це питання на неформальній зустрічі в Дубліні, оскільки побоюються ймовірних поступок з боку Вашингтона щодо послаблення позицій НАТО.

Посадовці зі США запевняють, що Північноатлантичний альянс залишиться ключовим елементом колективної оборони континенту. Проте вони наполягають на необхідності перегляду безпекової системи, додаючи, що попередні домовленості з Росією не спрацювали й зараз потрібні нові дієві механізми.

Раніше зазначалося, що Джаред Кушнер пропонує відновити формат Ради НАТО – Росія, проте союзники в Європі закликали спершу дочекатися перемир'я в Україні.