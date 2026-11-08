Кушнер хоче відновити формат Ради НАТО – Росія, – WP

Про це пише оглядач The Washington Post Девід Ігнатіус.

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Що Кушнер пропонує Європі та Росії?

Американський представник хоче, щоб переговори про припинення вогню в Україні відбувалися паралельно з обговоренням ширших домовленостей щодо післявоєнної безпеки Європи.

За словами чиновника, обізнаного з перебігом переговорів, Кушнер орієнтується на модель Ради НАТО – Росія. Він сподівається, що в разі прогресу на переговорах в Абу-Дабі вдасться перейти до ширшого багатостороннього формату за безпосередньої участі європейських держав.

Як пише Ігнатіус, за наявною інформацією, Володимир Путін із ентузіазмом сприйняв ідею загальноєвропейського плану безпеки під час зустрічі зі Стівом Віткоффом 21 жовтня в Санкт-Петербурзі. Кушнер долучився до розмови через відеозв'язок.

Крім того, після зустрічі з російським представником Кирилом Дмитрієвим у Білому домі Дональд Трамп заявив про наближення масштабної угоди, яка стосуватиметься не лише України, а й усієї Європи.

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Чому європейські союзники США не підтримують такий поспіх?

Європейські чиновники підтвердили готовність до діалогу з Росією, однак наголосили, що домовленості про нову архітектуру безпеки можливі лише після припинення вогню в Україні.

Один із представників країни, яка є близьким союзником США, зазначив, що обидва переговорні процеси можуть тривати паралельно. Проте мирна угода щодо України має передувати домовленостям про європейську безпеку.

Інший високопосадовець визнав, що пропозиція Кушнера несе ризики для Європи, але участь у переговорах дозволить європейським країнам впливати на їхній перебіг.

За його словами, серед провідних європейських держав існує широка згода: спочатку перемир'я в Україні, а вже потім переговори з Москвою про майбутню систему безпеки.

Як на пропозицію реагує Україна?

Президент Володимир Зеленський 7 листопада застеріг адміністрацію Трампа від поспішних домовленостей із Росією щодо європейської безпеки.

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За словами українського лідера, такий план може бути небезпечним, оскільки Москва поки не демонструє готовності завершити війну.

Сам Ігнатіус також вважає заяви Трампа про близькість масштабної угоди передчасними з огляду на позицію європейських чиновників.

Нагадаємо, раніше Володимир Зеленський застеріг від небезпеки нової угоди Трампа щодо безпеки Європи. Президент наголосив, що Росія не демонструє готовності завершити війну, а спроби домовитися про нову архітектуру європейської безпеки без розв'язання цього питання можуть становити загрозу для всього континенту.