Зеленський назвав потенційну угоду Трампа "небезпечною" для Європи

Він порівняв такі домовленості із Ялтинськими. Про це глава держави сказав у інтерв'ю журналісту CNN Джейку Тапперу.

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Що сказав президент України?

глава держави розповів, що наразі не володіє всіма деталями проєкту нової європейської системи безпеки від президента США Дональда Трампа. За його словами, будь-які спроби створити нову безпекову архітектуру без розв'язання питання завершення війни несуть пряму загрозу для європейського континенту.

Я не бачу жодних демонстрацій і сигналів з боку Росії, що вона готова щось робити. Думаю, саме тому це небезпечно. Коли вони не хочуть говорити про те, як закінчити цю війну, я маю на увазі Росію, а хочуть почати з нової архітектури безпеки в Європі, – це небезпечно, – сказав Зеленський.

Глава держави підкреслив, що подібний розвиток подій наразі несе навіть більшу загрозу для європейських країн, ніж безпосередньо для України. Президент пояснив свою позицію тим, що Україна не є членом Європейського Союзу чи НАТО. Політик висловив застереження для всього континенту.

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Тому я не говорю від імені НАТО та ЄС, але це небезпечно для всіх нас. Ми всі живемо в Європі. Ми не хочемо, щоб була Ялта-2. Ми не готові до такого формату. Ми не хочемо, щоб Росія розділила нас– заявив український лідер.

На переконання глави держави, непорушність кордонів залишається головною умовою збереження демократичного устрою в регіоні. Він зазначив, що будь-якій вільній та демократичній країні необхідна повага до її суверенітету та територіальна цілісність.

Зверніть увагу! Ялтинська конференція відбулась 4 – 11 лютого 1945 року між президентом США Франкліном Рузвельтом, прем'єр-міністром Великої Британії Вінстоном Черчиллем та очільником СРСР Йосифом Сталіним. Наслідком Ялтинської, а також наступної, Постдамської, конференцій став поділ Європи на дві сфери впливу, який проіснував понад 40 років до розпаду Радянського Союзу.



Сталін знехтував попередніми домовленостями, в результаті чого центральна та східна Європа потрапили у залежність від Москви. В низці держав були встановлені маріонеткові комуністичні уряди.

Нагадаємо, у четвер, 5 листопада, глава держави розповів яку номенклатуру озброєння очікує Київ від Вашингтону. Окрім систем ППО Patriot та ракет для них Зеленський також згадав про винищувачі F-16 та запас снарядів.