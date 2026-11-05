Не лише ракети для Patriot: Зеленський відповів, що Україна прагне отримати після виборів у США

Президент Зеленський під час інтерв'ю для ТСН розповів, яку зброю розраховує отримати Україна від США.

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Що каже глава держави про очікування військової допомоги від Штатів?

Передусім Зеленський зазначив, що зберігає надію на зміну позиції Вашингтона щодо постачання озброєння Україні після прориву Демократичної партії на виборах. Однак однієї надії, за словами президента, недостатньо. "Треба рухатися", – підкреслив Зеленський.

Він уточнив, що потрібно адаптуватися до нової політичної інфраструктури в США. "Треба правильно побудувати діалог", – зазначив президент.

Нинішня ситуація говорить про те, що у Києва потенційно зростають шанси отримати додаткову допомогу від Вашингтона.

Якщо ми не вирішимо питання "Петріотів", нам буде дуже складно– зізнався президент.

Він додав, що вирішувати це питання можуть не лише США, а і європейці та інші країни.

Йдеться не лише про системи Patriot та ракети для них. Зеленський згадав також про літаки, зокрема, винищувачі F-16, а також запас снарядів. Президент говорив і про необхідність 20-міліметрових боєприпасів для винищувачів F-16.

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Серед зброї, яка є ефективною в захисті енергетичних об'єктів, глава держави відзначив американські HAWK, а також німецькі IRIS-T.

До слова, раніше президент розповідав, що Україна розширює співпрацю з іноземними партнерами у сфері спільного виробництва, щоб оперативніше забезпечувати потреби ЗСУ. Київ готовий не лише залучати іноземні інвестиції, а й передавати союзникам власний бойовий досвід та ділитися розробленими інженерними рішеннями.