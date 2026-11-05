Україна може виробляти в рази більше дронів, ніж дозволяє фінансування, – Зеленський

Згідно з трансляцією виступу Президента на спеціальній панелі 30-го Ібероамериканського саміту, поряд із безпілотною авіацією критичну роль на полі бою відіграють сучасні засоби радіоелектронної боротьби.

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Що сказав Зеленський про виробництво дронів?

За словами глави держави, оборонний комплекс держави вже опанував розробку високоефективних технологій, проте внутрішні фінансові можливості обмежують темпи їхнього масштабного випуску.

"Сучасні системи радіоелектронної боротьби так само важливі. В Україні ми навчилися їх робити і можемо виробляти в рази більше дронів, ніж зараз маємо грошей, щоб оплатити", – наголосив Володимир Зеленський.

Спільні підприємства та передача оборонних технологій

Українська сторона вже активно розбудовує спільні виробничі потужності з іноземними союзниками для швидкого покриття потреб війська.

Київ готовий не лише залучати інвестиції, а й ділитися власним практичним бойовим досвідом та надавати готові інженерні рішення партнерам.

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"Ми готові ділитися нашим досвідом, нашими технологічними системами, які ми розробили. У нас є формат під назвою Drone Deals. Я запрошую кожну країну, яка хоче більше безпеки, приєднатися до нас", – заявив президент.

Він також додав, що співпраця у сфері технологій безпеки не обмежується лише угодами щодо безпілотників та відкрита для інших взаємовигідних напрямів.

Разом із подальшими оборонними проєктами президент згадував і про можливість завершення війни. Він наголосив, що Росія може припинити бойові дії, якщо Володимир Путін матиме таке бажання та виконає відповідні умови. Підтвердженням цього стала гуманітарна операція в Олешках.