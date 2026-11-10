США настаивают на привлечении Европы к мирным переговорам с Россией, – СМИ

Об этом сообщает Politico со ссылкой на осведомленных американских чиновников.

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План Вашингтона по привлечению европейцев

Как пишут СМИ, дальнейшие дискуссии по вопросам безопасности на континенте невозможно вести без непосредственных участников процесса. Представители Белого дома намерены выступить посредниками в первых с февраля трехсторонних переговорах между Украиной, США и Россией, чтобы создать условия для расширения переговорного формата.

Нам нужна Европа за столом переговоров. Поэтому наше предложение заключается в том, чтобы привлечь европейцев к обсуждению после этих трехсторонних переговоров– отметил представитель Соединенных Штатов.

Представители США также положительно отозвались о том, что лидеры Финляндии и Норвегии 27 октября напрямую связались с российским лидером Владимиром Путиным. В Вашингтоне убеждены, что таких контактов должно быть больше, чтобы европейские столицы могли выражать свою позицию непосредственно Кремлю, а не только передавать сообщения через американских партнеров.

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Споры о новой архитектуре безопасности

В то же время вопрос об участии в диалоге с Москвой вызывает дискуссии внутри европейского сообщества. Лидеры стран ЕС планируют обсудить этот вопрос на неформальной встрече в Дублине, поскольку опасаются возможных уступок со стороны Вашингтона в отношении ослабления позиций НАТО.

Официальные лица из США уверяют, что Североатлантический альянс останется ключевым элементом коллективной обороны континента. Однако они настаивают на необходимости пересмотра системы безопасности, добавляя, что предыдущие договоренности с Россией не сработали и сейчас нужны новые действенные механизмы.

Ранее отмечалось, что Джаред Кушнер предлагает возобновить формат Рады НАТО – Россия, однако союзники в Европе призвали сначала дождаться перемирия в Украине.