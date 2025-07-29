Европейский Союз передал Киеву предупреждение о последствиях, если парламент не найдет голоса для полноценной отмены норм закона №12414.

Об этом сообщает ЭП со ссылкой на источники в правительстве и в Верховной Раде. Также соответствующую информацию подтвердили ЕП в структурах Европейского Союза, передает 24 Канал.

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Какие последствия закона №12414?

По данным источников, в Европе готовятся к тому, что украинские депутаты не примут ни один из законопроектов, которые восстанавливали бы независимость НАБУ и САП, или внесут в документ поправки, что сделают это неполным.

Таким образом представители ЕС по дипломатическим каналам сообщили правительству Юлии Свириденко, что приостанавливают выделение всей финансовой помощи Украине. Это подтвердили и источники Экономической правды.

Все поставили на паузу до исправления ситуации,

– рассказал один из собеседников.

Один из европейских чиновников подтвердил, что Брюссель действительно передал предупреждение для Киева, но уточнил данные о приостановлении. Чиновник рассказал еще некоторые детали такой заморозки со стороны Евросоюза.

"Если не будет принят закон – кредиты за счет доходов от российских активов по программе ERA прекратятся, мы просто перестанем их предоставлять. Также остановится финансирование от ЕБРР и ЕИБ", – сказал он.

В то же время, по данным СМИ, замораживание выплат по программе Ukraine Facility, по которой Киев получает макрофинансовую помощь в зависимости от проведенных реформ, пока, как сообщают, не предвидится.

Впрочем, средства в рамках этой программы хоть и не подпадают под потенциальное замораживание, но они уже поступят в меньшем объеме, чем планировали, и в случае промедления с реформами другие транши тоже сократят.

Кроме того, по словам собеседников ЕП, в Европейском Союзе уже поднимают вопрос других связанных с реформами действий, в частности назначение руководителя БЭБ по итогам проведенного конкурса.