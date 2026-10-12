ЕС выделит Украине средства на дроны и ракеты: Зеленский назвал сумму

Европейский Союз готовит дополнительную военную помощь для Украины, в частности беспилотники и ракеты. Это происходит на фоне продолжающихся российских атак на украинскую энергетическую инфраструктуру и призывов Киева к прекращению огня.

Президент Владимир Зеленский после беседы с председателем Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен сообщил, что Украина получит еще около 3 миллиардов евро военной помощи. О дополнительном финансировании на беспилотники и ракеты глава Еврокомиссии заявила в своем посте в социальной сети X.

Сколько средств получит Украина?

По словам Зеленского, фон дер Ляйен подтвердила, что ЕС выделит около 3 миллиардов евро военной помощи уже на этой неделе. Президент также поблагодарил ее за предыдущий транш в размере 1,24 миллиарда евро на оборону, который уже поступил Украине.

В свою очередь, председатель Еврокомиссии уточнила, что дополнительное финансирование будет направлено на беспилотники и ракеты. Это, по ее словам, необходимо для укрепления украинской обороны и защиты воздушного пространства.

На этой неделе ЕС также выделит дополнительное финансирование на беспилотники и ракеты. Это необходимо для укрепления обороны Украины и защиты ее воздушного пространства,

– заявила фон дер Ляйен.

Она также сообщила, что Украина станет центральной темой повестки дня заседания Европейского совета на этой неделе. Европейские лидеры планируют обсудить финансовые потребности Украины на следующий год и способы привлечения новой международной поддержки.

Что Зеленский обсудил с фон дер Ляйен?

Во время разговора украинский президент проинформировал главу Еврокомиссии о российских ударах по энергетической инфраструктуре. По его словам, незадолго до разговора российский беспилотник типа "Шахед" атаковал электростанцию в Киеве, поэтому в многих районах пропало электричество. Впоследствии российские войска нанесли удары по энергетическим объектам в Харьковской области.

Зеленский подчеркнул, что атаки продолжались даже после заявления президента США об энергетическом прекращении огня.

Фон дер Ляйен, со своей стороны, заявила о полной поддержке призыва украинского президента к прекращению огня, которое помогло бы защитить мировые поставки продовольствия и энергетическую инфраструктуру в Украине и России.

Председатель Еврокомиссии также отметила, что война вступила в новую, более мрачную фазу, и подчеркнула солидарность с украинским народом.

Как уже сообщалось на нашем сайте, президент Зеленский ранее обсудил тему энергетического перемирия и с иностранными лидерами. Речь идет об инициативе по прекращению огня, о которой объявил президент США Дональд Трамп.