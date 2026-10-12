Президент Володимир Зеленський після розмови з президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн повідомив, що Україна отримає ще близько 3 мільярдів євро військової допомоги. Про додаткове фінансування на безпілотники та ракети очільниця Єврокомісії заявила у своєму дописі в соцмережі X.

Скільки коштів отримає Україна?

За словами Зеленського, фон дер Ляєн підтвердила, що ЄС виділить близько 3 мільярдів євро військової підтримки вже цього тижня. Президент також подякував їй за попередній транш у розмірі 1,24 мільярда євро на оборону, який уже надійшов Україні.

Своєю чергою, президентка Єврокомісії уточнила, що додаткове фінансування спрямують на безпілотники та ракети. Це, за її словами, необхідно для зміцнення української оборони та захисту повітряного простору.

Цього тижня ЄС також виділить додаткове фінансування на безпілотники та ракети. Це необхідно для зміцнення оборони України та захисту її повітряного простору,

– заявила фон дер Ляєн.

Вона також повідомила, що Україна буде центральною темою порядку денного засідання Європейської ради цього тижня. Європейські лідери планують обговорити фінансові потреби України на наступний рік і способи залучення нової міжнародної підтримки.

Що Зеленський обговорив із фон дер Ляєн?

Під час розмови український президент поінформував очільницю Єврокомісії про російські удари по енергетичній інфраструктурі. За його словами, незадовго до розмови російський безпілотник типу "Шахед" атакував електростанцію в Києві, через що в багатьох районах зникло світло. Згодом російські війська завдали ударів по енергетичних об’єктах на Харківщині.

Зеленський наголосив, що атаки тривали навіть після заяви президента США про енергетичне припинення вогню.

Фон дер Ляєн, зі свого боку, заявила про повну підтримку заклику українського президента до припинення вогню, яке допомогло б захистити світові поставки продовольства та енергетичну інфраструктуру в Україні й Росії.

Президентка Єврокомісії також зазначила, що війна вступила в нову, похмурішу фазу, і наголосила на солідарності з українським народом.

Як уже повідомлялося на нашому сайті, Президент Зеленський раніше обговорив тему енергетичного перемир'я з іноземними лідерами. Йдеться про ініціативу щодо припинення вогню, про яку оголосив Президент США Дональд Трамп.