Мелания Трамп рассказала о своих главных ожиданиях и пожеланиях в преддверии зимних праздников. Она выразила надежду на то, что к Рождеству удастся добиться очередного прекращения огня в Украине.

Как сообщает телеканал Fox News, соответствующее заявление прозвучало в ходе специальной праздничной программы All-American Christmas Tree Lighting.

Что именно сказала Мелания Трамп о возможном прекращении огня в Украине?

На вопрос о том, что она желает на праздники, Мелания Трамп подчеркнула важность глобального мира. "Мир во всем мире, конечно. Но прежде всего я действительно хотела бы видеть больше перемирий", – отметила она.

Также прозвучали ожидания относительно возможных сдвигов непосредственно в зоне боевых действий. "Возможно, у нас будет еще одно перемирие до Рождества", – добавила Мелания Трамп.

Она уточнила, что при согласии Украины и России такой вариант действительно возможен. Первая леди США уже ведет соответствующие консультации.

Мелания Трамп высказалась о возможном перемирии в Украине: смотрите видео

К слову, ранее Дмитрий Лубинец сообщал, что Украина готовит новые гуманитарные миссии на временно оккупированную часть Херсонской области для эвакуации гражданских лиц.

Отметим, что гуманитарную миссию в Олешках удалось провести, в частности, благодаря посредничеству Мелании Трамп. На период проведения операции в регионе был установлен режим тишины.

В конце октября состоялась эвакуация местных жителей. После успешного проведения гуманитарной миссии украинская делегация во главе с омбудсменом Дмитрием Лубинцем отправилась в Вашингтон, где провела переговоры непосредственно с первой леди США, а также вручила ей Орден княгини Ольги.