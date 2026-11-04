"За спасение детей": Зеленский наградил Меланию Трамп орденом княгини Ольги

Об этом свидетельствуют соответствующие указы № 1084/2026 и № 1079/2026 на сайте Офиса Президента.

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За что именно их наградили?

Согласно тексту указа, Мелания Трамп внесла весомый личный вклад в гуманитарную поддержку Украины, активную правозащитную и благотворительную деятельность. В частности, речь идет о содействии спасению детей, незаконно депортированных и принудительно перемещенных граждан с временно оккупированных Россией территорий Украины.

Постановляю: Наградить орденом княгини Ольги I степени ТРАМП Меланию – Первую леди Соединенных Штатов Америки– говорится в указе.

В свою очередь, Марк Бекман был награжден отличием Президента Украины "Золотое сердце". Его отметили за весомый личный вклад в оказание гуманитарной помощи украинцам, а также содействие мерам по спасению и эвакуации гражданского населения из ВОТ Украины.

Напомним, именно при посредничестве Мелании Трамп и ее спецсоветника Марка Бекмана было достигнуто локальное перемирие между Украиной и Россией в районе временно оккупированных Олешек в Херсонской области. Режим тишины длился с 03:00 27 октября до 22:59 1 ноября для проведения гуманитарной миссии.

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Тогда глава государства отметил, что рассчитывает на помощь Мелании Трамп в достижении новых локальных режимов тишины на фронте в гуманитарных целях.

Кроме того, первая леди США выступила с инициативой провести переговоры в Вашингтоне, где планирует собрать представителей Украины и России.