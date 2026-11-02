Зеленский допустил возможность новых локальных перемирий по примеру Олешек

Об этом Зеленский рассказал в интервью телеканалу Fox News.

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Что сказал президент о возможности нового перемирия?

Главу государства спросили о возможности введения временного прекращения огня на других участках фронта по примеру Олешек.

Президент признал, что пока неизвестно, сколько таких договоренностей удастся достичь.

В то же время он подчеркнул, что продолжение этой работы с участием Мелании Трамп было бы очень полезным, и поблагодарил ее за содействие.

Если первая леди сможет это сделать (добиться нового прекращения огня – 24 Канал), сможет продолжать, это будет очень полезно. Я ей очень благодарен– сказал президент.

Отметим, что ранее в России заявили о достижении договоренности с Украиной относительно регулярных гуманитарных миссий после эвакуации жителей оккупированных Олешек в Херсонской области. Об этом сообщила российский омбудсмен Яна Лантратова.

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По ее словам, она договорилась с украинским омбудсменом Дмитрием Лубинцем о проведении таких миссий на регулярной основе.

В то же время пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков отметил, что "на данный момент нет планов и инициатив по проведению гуманитарной операции, аналогичной той, которая была в Олешках".

Напомним, что во временно оккупированных Олешках удалось достичь гуманитарного перемирия при посредничестве первой леди США. Оно действовало с 27 октября по 1 ноября. За это время в город доставили необходимую помощь и эвакуировали почти 800 мирных жителей.